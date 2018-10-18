Тюменцев ждет второй фестиваль импровизации Theater Games 2.0

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-18T11:38:36+03:00

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Фестиваль импровизации Theater Games 2.0 ждет тюменцев 9-11 ноября. Его организует Театр комедийной импровизации BreakFastBand и ждет в гости к себе импров-бэнды со всей России. Так, на открытии фестиваля выступит московская команда Total Nutz, а на гала-концерте в баттлах сразятся самые смешные участники. Выступления состоятся в молодежном театральном центре «Космос».

Заявки от команд принимаются до 21 октября. В прошлом году, в первом фестивале участвовали 16 команд из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Заводоуковска, отмечают организаторы.

— Уже зарегистрировалось 11 команд, и все они очень разные. Например, есть ребята из Москвы, которые занимаются только песенной импровизацией. Есть тюменская команда с участниками от 13 лет. Мы не делаем ограничений для участников ни в форматах, ни в возрасте. Кстати, фестиваль в том формате, в каком он есть сейчас, мы проводим в Тюмени в последний раз, — отметил руководитель театра импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев.

На следующей неделе организаторы проведут серию подготовительных занятий для команд из Тюмени. А на самом фестивале помимо баттлов, участников и всех желающих ждут мастер-классы по импровизации от Александра Микерова — единственного импровизатора в России, который учился в трёх основных импров-школах США: Upright Citizen Brigade в Нью-Йорке, The Second City и IO Chicago в Чикаго, и Серафима Фарботко — официального ведущего клуба «Трансформатор» и команды Total Nutz, сценариста, эксперта по фристайл-речитативу и генерации рифм на ходу.

Гала-концерт фестиваля импровизации Theater Games 2.0 пройдет 11 ноября в 19:00 в «Космосе». На нем сразятся команды, которые пройдут отборочный турнир. Выбирать победителя фестиваля будут зрители.