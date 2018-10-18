Пенсионер в Тюменской области украл около 100 кг пеляди

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-18T11:07:54+03:00

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Почти 100 киллограммов пеляди украл житель Сладковского района. Мужчина вытащил рыбу из невода в одном из озер, арендованном местным рыбоводческим хозяйством. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Работники предприятия задержали вора и вызвали полициию. Выяснилось, что мужчина находился на озере, где запрещено рыбачить, загрузил рыбу из невода в свой автомобиль и собирался вывезти ее на продажу.

Его остановили на пограничной службе для проверки документов. При осмотре машины выяснилось, что она полна рыбы. 67-летний подозреваемый во всем сознался и дал показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 ст. 158 УК России «Кража». С подозреваемого взята подписка о невыезде. Пожилому человеку грозит лишение свободы до 2 лет.