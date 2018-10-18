СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-18T09:39:19+03:00

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Новый фильм тюменского режиссера Константина Одегова выходит в прокат. Киноисторию «Рисунки дождем» с 8 ноября можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Тюмени.

Картина рассказывает о судьбе тюменского художника, которому в детстве пришлось бороться с тяжелой болезнью – туберкулезом костей. Три года мальчику Косте пришлось провести на больничной койке. На фоне детских неурядиц и взрослых проблем родителей очень трогательно показаны отношения мальчика с его бабушкой, которая рассказывает ему о Боге и молится за него. Болезнь мальчика открывает глаза героям на истинную ценность жизни.

История основана на реальных событиях 60-х годов 20 века. Съемки проходили в том числе на улицах Тобольска и Тюмени в 2016 и 2017 годы. В картине задействованы не только тюменские актеры, на массовки приглашались обычные горожане. Теперь тюменцы смогут посмотреть, что же в итоге получилось, возможно, кто-то узнает себя или своих знакомых в кадре.

Напомним, в фильме снимался замечательный актер Владимир Толоконников. Он сыграл роль бывшего заключенного, санитара Ильича. Артиста не стало в 2017 году, через две недели после озвучки фильма.

Накануне премьеры любители кино смогут пообщаться с режиссером картины Константином Одеговым на творческой встрече, которая пройдет 22 октября в «Медиаполисе» на Чернышевского, 2а, к12. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться здесь.