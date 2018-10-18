2018-10-18T08:48:44+03:00
Общество

Жителей Тюмени просят помочь найти 48-летнего мужчину

Он в конце сентября вышел из дома и пропал
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителей Тюмени просят помочь найти 48-летнего мужчину. Фото УУР УМВД по Тюменской областиЖителей Тюмени просят помочь найти 48-летнего мужчину. Фото УУР УМВД по Тюменской области
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Жителей Тюмени просят помочь найти 48-летнего Муродходжу Мирзоходжаевича Калонова. Он в конце сентября ушел из дома по ул. Энергетиков и до настоящего времени не вернулся. Где мужчина сейчас, ни близкие, ни знакомые не знают.

На вид Муродходжу Калонову около 48-50 лет, он среднеазиатской внешности, рост около 175-178 см, среднего телосложения, глаза зелёного цвета, волосы чёрного цвета, стрижка короткая, имеется лобная лысина, имеется проблема со зрением.

Всех кому, что-либо известно о местонахождении мужчины, либо кто располагает иной информацией просям сообщить в отдел полиции №5 УМВД России по Тюмени по телефону 794-331, 794-310, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 932, 793 727, 793 130, 793 638 дежурная часть 793 023 или 02.

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