2018-10-18T10:44:21+03:00
Происшествия

Под Тюменью закрыли кустарную АЗС

Ее организаторы задержаны
Маргарита КАЛИНКИНА
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Под Тюменью закрыли кустарную АЗС. Фото управления СКР по Тюменской областиПод Тюменью закрыли кустарную АЗС. Фото управления СКР по Тюменской области
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На организаторов кустарной автозаправки в Тюмени заведено уголовное дело. Четверку мужчин, 39,43,1 и 36 лет обвиняют в организации опасного «придорожного бизнеса» и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Группа обустроила самодельную АЗС на 11 км. Ялуторовского тракта и продавала некачественное топливо. Ее работа была прекращена накануне, 17 октября, следователями следственного отдела по Ленинскому округу СКР совместно с оперативниками УЭБ и ПК тюменской полиции. Все участники группы задержаны. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяты емкости, несколько тонн ГСМ, документция, ноутбуки и другие вещи, имеющие доказательное значение для раскрытия преступления.

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