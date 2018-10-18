В Тюмени передан суду экс-директор департамента одного из вузов

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-18T08:22:02+03:00

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В Тюмени предан суду экс-директор департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета. Его обвиняют в хищении 2 млн. рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2015 году руководитель, используя свое положение, похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», единственным учредителем которого был университет, 2 млн. рублей.

В августе 2015 года он дал указание гендиректору НИПИ о заключении с ним, как с физическим лицом, договора на выполнение работ по разработке технологии использования отходов бурения на сумму 2 млн. 298 тыс. рублей.

Руководитель института, находясь в служебной зависимости, заключил такой договор. 30 декабря 2015 года на банковский счет директора департамента стратегического развития были перечислены 2 млн. рублей (298 тыс. рублей были удержаны в счет уплаты подоходного налога). При этом установлено, что директор департамента работы по договору не выполнял. Вместо него их сделали сотрудники университета.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Тюменской области. Его будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени. В областной прокуратуре также сообщили, что ранее, 29 марта, обвиняемый за злоупотребление должностными полномочиями и хищение более 179 млн рублей был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.