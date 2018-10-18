2018-10-18T07:13:14+03:00
Общество

Тюменки в торговом центре смогут бесплатно проверить свое здоровье

Акция пройдет завтра, 19 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменки в торговом центре смогут бесплатно проверить свое здоровьеТюменки в торговом центре смогут бесплатно проверить свое здоровье
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Тюменкам предлагают основательно провериться на онкозаболевания. Завтра, 19 октяря, в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет акция «Розовый октябрь». Врачи будут ждать горожанок с 14.00 до 18.00 на первом этаже. Женщины смогут бесплатно пройти онко-экспресс-осмотр онколога-маммолога, онколога-дерматолога, пройти ультразвуковое исследование молочной, щитовидной желез, сдать тест на ВИЧ, узнать свой уровень сахара, холестерина в крови, измерить артериальное давление и многое другое.

20 октября на базе поликлиники «Медицинского города» (Барнаульская, 32) с 9:00 до 14:00 приём будут вести онкологи-маммологи (по предварительной записи), также будет возможность пройти УЗ-исследование и маммографию (по показаниям специалиста).

После чего акция по борьбе с раком молочной железы «День маммологического здоровья» завершится.

Напомним, в прошедшую субботу Медгород совместно с Областным центром медицинской профилактики дали старт месячнику по борьбе с раком молочной железы в Тюменской области. В здании музейного комплекса им. Словцова прошла профилактическая акция «Я прошла!». В этот день врачи «Медицинского города» организовали для женщин осмотр и консультацию онколога-маммолога и онколога-дерматолога, УЗИ-диагностику щитовидной железы. Проверили свое здоровье около 300 женщин. К счастью, ни одного случая с подозрением на злокачественное новообразование не зарегистрировано.

Также специалисты Медицинского города и Областного центра медицинской профилактики организовали проект «Убедись, что ты здоров!», в рамках которого посетили трудовые предприятия региона. За время проведения этой акции врачи «Медицинского города» осмотрели и провели необходимое исследование 915 тюменцам, из них 94 человека отправлены на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное образование, сообщили в пресс-службе Медгорода.

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