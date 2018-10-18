2018-10-18T06:24:24+03:00
Авто

Автомобилистов Тюмени призывают на день пересесть на общественный транспорт

В городе 18 октября возможен гололед
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилистов Тюмени на день призывают пересесть на общественный транспортАвтомобилистов Тюмени на день призывают пересесть на общественный транспортФото: Ольга Крыльцова
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Автомобилистов Тюмени сегодня, 18 октября, призывают воспользоваться общественным транспортом. Особенно тех, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю. В регион пришел мокры снег и в темное время суток возможен гололед.

Городские дорожные службы готовы к работе. Ночью в соответствии с графиками на улицы выходила подметальная техника и комплексные дорожные машины. В первую очередь очищались дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание уделено уборке мокрого снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов, сообщили в администрации города.

Специалисты дорожных служб обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы и в течение дня. Не стоит оставлять машины и под деревьями.

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