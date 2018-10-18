Погода 18 октября в Тюмени: сильный ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-18T03:58:20+03:00

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Четверг, 18 октября, в Тюменской области будет очень ветрено. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с. Местами ожидаетсясильный снег с дождем и гололед. День будет облачным, температура воздуха составит днем -3 +2 градуса.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске столбики термометров поднимутся до +1 градуса, весь день будет валить мокрый снег. Прогнозируется до 13,3 мм осадков. Ветер будет достигать 18 м/с. В Тобольске -1 и тоже обильный снегопад, снега чуть меньше - 9,3 мм. И ветер чуть потише - до 14 м/с. В Ишиме +1 и осадков до 7,7 мм, а ветер до 12 м/с.

18 октября отмечается Международный День кредитных союзов. Кредитный союз - это одна из самых массовых финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам.

Праздник учрежден в 1948 году и является поводом для дней открытых дверей кредитных союзов и филиалов, благотворительных акций, ярмарок и конкурсов, тематических радио– и телепередач. Причем каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан.

В народном календаре 18 октября названо Харитиной. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Девушки же собирались на вечерки, где пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.