Тюменский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-17T19:41:10+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших в колледже Керчи.

"Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших в трагедии. Тюменская область выражает поддержку республике Крым и её главе Сергею Аксёнову в этот трудный час. Скорбим вместе с вами. #крымтюмень", - отметил Александр Викторович в теллеграмме.

Жители Тюменской области потрясены и сопереживают всем, кто так или иначе причастей к трагедии. В социальных сетях люди пишут слова сочувствия и скорби.

Напомним, что жертвам взрыва в политехническом колледже Керчи стали 18 человек и около 50 пострадали.

Уже известно, что самодельную бомбу взорвал студент колледжа, он же устроил в здании стрельбу, после чего совершил самоубийство.