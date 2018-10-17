Тюменский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших в колледже Керчи.
"Мои соболезнования всем, кто пострадал в Керчи, родным погибших в трагедии. Тюменская область выражает поддержку республике Крым и её главе Сергею Аксёнову в этот трудный час. Скорбим вместе с вами. #крымтюмень", - отметил Александр Викторович в теллеграмме.
Жители Тюменской области потрясены и сопереживают всем, кто так или иначе причастей к трагедии. В социальных сетях люди пишут слова сочувствия и скорби.
Напомним, что жертвам взрыва в политехническом колледже Керчи стали 18 человек и около 50 пострадали.
Уже известно, что самодельную бомбу взорвал студент колледжа, он же устроил в здании стрельбу, после чего совершил самоубийство.