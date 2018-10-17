Cъемные зубные протезы или имплантация зубов?

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-17T16:37:45+03:00

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Протезирование зубов при отсутствии зубов важная задача, которую можно решить несколькими способами. Протезирование зубов бывает съемное и несъемное.

Съемное протезирование станет спасением при отсутствии большого количества зубов. Он состоит из базовой части, на ней расположены зубы. Эта конструкция удерживается за счет рельефа челюсти, но если зубы отсутствуют долгое время то фиксация протеза отсутствует и крепления происходит при помощи специального клея.

При съемном протезировании зубов пациенту необходимо снимать протез при каждой чистке зубов для проведения качественной гигиены. После снятия легко производится гигиеническая обработка протезов. В этом и плюс, и минус данной конструкции. Зубы становятся чистыми, из них извлекаются остатки пищи — разумеется, это хорошо. Вначале это кажется обременительным, но впоследствии данная процедура входит в привычку. Огромным минусом данного вида протезирования является убыль костной ткани, т.к протез оказывает давление на костную ткань, и при долгом ношении сьемного протеза имплантация будет не возможна.

Несъемное протезирование зубов предусматривает прочное фиксирование протеза, и их очищение ничем не отличается от обычной чистки зубов. Сегодня этот вариант является наиболее оптимальным, особенно если речь идет о восстановлении отдельных зубов.

Несъемное протезирование в свою очередь делится еще на несколько подвидов, при этом подходящий вариант выбирается исходя из клинической ситуации пациента.

Самые распространенные – мостовидные протезы. При отсутствии нескольких зубов создается так называемый мост. В зависимости от характера установки, они бывают нескольких типов:

С опорой на собственные зубы. При таком способе крепления мост устанавливается на сохранившиеся зубы. Их обтачивают под коронку, затем производят примерку и «подгонку» моста, после чего закрепляют конструкцию.

Протезирование зубов на имплантах. Этот тип установки моста отличается от предыдущего лишь тем, что вместо собственных зубов крепление моста производится на ввинченные и уже прижившиеся металлические имплантаты. Обычно на одиночный имплантат крепится одна коронка, при установке моста происходит крепление на два имплантата нескольких соединенных коронок.

Какое протезирование зубов выбрать сможет определить стоматолог-ортопед после осмотра.

Главным минусом протезирования на имплантах перед протезированием на собственных зубах – это стоимость. Почему же стоматологи рекомендуют ставить импланты, а не мостовидные протезы на своих зубах?

- Суть мостовидного зубного протеза - место отсутствия зуба/зубов закрывается протезом, который крепится на соседние зубы. Устанавливая данную конструкцию, нужно понимать, что опорные зубы обрабатываются а в некоторых случаях удаляется нерв. Лучше уставить протез на имплантат, что сохранит здоровье зубов, - рассказывает стоматолог-ортопед Денис Владимирович Алексеев-Онипсенко.

Таким образом, сэкономив сегодня, можно разрушить свои здоровые зубы и заплатить еще больше в будущем, когда вы все-таки придете к тому, что нужно ставить имплант. Но возможно, что на тот момент одного импланта уже не хватит и нужно будет восстанавливать костную ткань.

Поэтому следуйте рекомендациям доктора и заботьтесь о правильной гигиене зубов, тогда не придется тратиться на мосты и импланты.