2018-10-17T16:20:49+03:00
Общество

В Тюмени стартует фотоконкурс, посвященный деятельности СОНКО

В областном центре он пройдет впервые
Марина Васильева
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Финалисты общего конкурса по итогам голосования экспертного жюри. Фото организаторов проектаФиналисты общего конкурса по итогам голосования экспертного жюри. Фото организаторов проекта
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В Тюмени стартует фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0». Проект на протяжении пяти лет реализуется Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров». В Тюмени конкурс пройдет впервые.

Региональным оператором на территории Тюменской области выступает АНО» Тюменский дом Фотографии» при поддержке Общественной палаты Тюмени, Альянса СОНКО.

Фотоконкурс и выставки фотографий финалистов призваны привлечь как можно больше внимания к деятельности СОНКО и социально ответственных компаний в России, разрушить негативные стереотипы и стимулировать к личному участию в благотворительности обычных граждан, способствовать развитию навыков презентации, чтобы СОНКО и социально ответственные компании научились рассказывать о своей работе и показывать её.

- С каждым годом в Тюмени запускается все больше информационных фото-проектов, направленных на донесение до общества важной информации. Мы воспринимаем этот мир в основном визуально, поэтому Конкурсы, подобные организованному «Тюменским домом Фотографии» так важны, - отметила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Первая часть межрегионального конкурса закончилась.Объявлены финалисты. Конкурс для региональных СОНКО стартует с 10 октября и продлился до 10 ноября 2018 года. Из них выберут 12 и определят победителей и призеров. Итоговая выставка (30 работ) состоится в одном из общественных пространств города. Открытие выставки пройдет параллельно с церемонией награждения победителей и призеров.

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