2018-10-17T16:00:44+03:00
Здоровье

Против гриппа привились уже свыше 300 тысяч жителей Тюменской области

Всего к эпидсезону планируется вакцинировать более 600 тысяч человек
Марина Васильева
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Жители Тюменской области продолжают активно прививаться против гриппа. Вакцины этого года содержат актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

На 12 октября 2018 года за счет средств федерального бюджета в Тюменской области привито против гриппа 304 277 человек, из них 84 255 – детей и 220 500 взрослых. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить более 600 тысяч человек.

- За счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска. К ним относятся дети с 6 месяцев, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и взрослые старше 60 лет. Также прививки ставятся лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь – октябрь. Это позволяет иммунитету после проведенной прививки сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

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