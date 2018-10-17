2018-10-17T15:36:28+03:00
Экономика

Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию известного частного инвестора

Перед аудиторией выступит пенсионер Лариса Морозова
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Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию Ларисы Морозовой «Дивидендов хватит всем!». Сейчас спикеру 63 года, она на пенсии и в то же время является успешным и известным в России частным инвестором.

Зарабатывать на бирже ей помогает собственная теория дивидендного механизма российского фондового рынка. Более 10 лет она анализирует публичную отчетность компаний и находит наиболее перспективные истории, которые приносят хорошую прибыль.

На лекции эксперт подробно расскажет о дивидендной стратегии, как избежать рисков, возникающих при дивидендном трейдинге, и других важных как для новичка, так и для опытного инвестора вопросах.

Лекция состоится 23 октября 2018 г. в 19.00 в Тюменском технопарке (зал «Атриум»), ул. Республики, 142. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация по телефону (3452) 929 813.

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