Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию известного частного инвестора

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-17T15:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию Ларисы Морозовой «Дивидендов хватит всем!». Сейчас спикеру 63 года, она на пенсии и в то же время является успешным и известным в России частным инвестором.

Зарабатывать на бирже ей помогает собственная теория дивидендного механизма российского фондового рынка. Более 10 лет она анализирует публичную отчетность компаний и находит наиболее перспективные истории, которые приносят хорошую прибыль.

На лекции эксперт подробно расскажет о дивидендной стратегии, как избежать рисков, возникающих при дивидендном трейдинге, и других важных как для новичка, так и для опытного инвестора вопросах.

Лекция состоится 23 октября 2018 г. в 19.00 в Тюменском технопарке (зал «Атриум»), ул. Республики, 142. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация по телефону (3452) 929 813.