Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию известного частного инвестора
Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию Ларисы Морозовой «Дивидендов хватит всем!». Сейчас спикеру 63 года, она на пенсии и в то же время является успешным и известным в России частным инвестором.
Зарабатывать на бирже ей помогает собственная теория дивидендного механизма российского фондового рынка. Более 10 лет она анализирует публичную отчетность компаний и находит наиболее перспективные истории, которые приносят хорошую прибыль.
На лекции эксперт подробно расскажет о дивидендной стратегии, как избежать рисков, возникающих при дивидендном трейдинге, и других важных как для новичка, так и для опытного инвестора вопросах.
Лекция состоится 23 октября 2018 г. в 19.00 в Тюменском технопарке (зал «Атриум»), ул. Республики, 142. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация по телефону (3452) 929 813.