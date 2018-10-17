Дорожные службы готовы к непогоде, надвигающейся на Тюмень

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-17T15:30:37+03:00

В первую очередь спецтехника будет очищать улицы с оживленным трафиком

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Городские дорожные службы Тюмени готовы к предстоящей работе в связи с надвигающейся непогодой. Уже этой ночью в соответствии с графиками на улицы города выйдет подметальная техника и комплексные дорожные машины.

- В первую очередь будут очищены дороги с интенсивным трафиком. Особое внимание службы уделят уборке мокрого снега с территории автобусных остановок и тротуаров, мостов и путепроводов, - отметили в администрации города Тюмени.

Специалисты дорожных служб также призывают автомобилистов не парковать машины вдоль обочин и возможности не ставить машины под деревьями. Все это позволит технике быстрее очистить улицы.

Напомним, завтра, 18 октября, по данным Тюменского гидрометцентра в областном центре ожидаются мокрый снег и гололедные явления. МЧС призывает автовладельцев отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дорогах.