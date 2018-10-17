2018-10-17T15:12:30+03:00
Происшествия

Тоболячка взяла в кредит 200 тысяч, чтобы оплатить псевдолечение

Пенсионерка приобрела курс импортных препаратов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области и городу ТюмениФото пресс-службы УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени
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Полицейские Тобольска занимаются поиском подозреваемого, обманувшего доверчивую пенсионерку. Злоумышленник представился врачом областной больницы и выманил у женщины крупную сумму денег под видом лечения.

Накануне в дежурную часть тобольской полиции обратилась женщина с заявлением, что неизвестный похитили у неё 200 тысяч рублей. Она рассказала, что на днях ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился заведующим отделения областной больницы.

- Он убедил потерпевшую в том, что они выявили инфекционное заболевание крови и ей срочно нужна операция. Злоумышленник отметил при этом, что есть и альтернативное решение – лечение импортными препаратами. Данный курс ей назначит московский врач, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Опасаясь за свою жизнь, 60-летняя тоболячка взяла кредит на сумму 200 тысяч рублей и незамедлительно перевела денежные средства мошенникам. Далее подозреваемый подтвердил, что деньги пришли и теперь ей необходимо дожидаться товара.

Вскоре женщина поняла, что попала на удочку мошенникам и обратилась в отдел полиции. В настоящее время полицейские занимаются поиском подозреваемого.

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