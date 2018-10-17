2018-10-17T14:43:18+03:00
Общество

На Тюменскую область надвигается сильный ветер с мокрым снегом

МЧС региона рекомендует жителям воздержаться от дальних поездок
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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Непогода вновь надвигается на юг Тюменской области. На этот раз, помимо усиливающего ветра, жителей региона ожидает мокрый снег с дождем.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия накроют регион, завтра, 18 октября. В течении суток местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега. Не исключено резко усиление ветра, с порывами до 13-18 м/с и гололедные явления.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями растет риск аварий на сетях электроснабжения связанных с налипанием мокрого снега и обрывом линий электропередач. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах, - информирует главное управлением МЧС по Тюменской области.

В этой связи, спасатели рекомендуют жителям, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений. Информация об ухудшении погодных условий уже доведена до администраций муниципальных образований и единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

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