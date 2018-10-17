Участники «Спасибо от Сбербанка» получат новые возможности обмена бонусов СПАСИБО

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-17T14:15:48+03:00

Теперь их можно обменивать на билеты в кино более чем в 300 кинотеатрах 112 городов страны

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Для участников «Спасибо от Сбербанка» стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов СПАСИБО в рамках программы лояльности. Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99 % стоимости билета. В рамках трансформации программы в Уровни привилегий участники на уровне «Больше, чем Спасибо» могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении.

Обмен бонусов на билеты в кино. Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99 % стоимости билета, а на рублевую часть оплаты будут начисляться бонусы в размере 2,5 % от суммы. Списать бонусы на билеты можно прямо на сайте «Спасибо от Сбербанка» на портале «Впечатления» или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке «Кино» нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.

Обмен бонусов на рубли. Для самых активных участников, достигших максимального уровня в программе лояльности, стал также доступен обмен бонусов на рубли. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 000 бонусов в месяц.

- Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов. Уже сейчас самые лояльные участники могут не только менять бонусы СПАСИБО на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли, - отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.