2018-10-17T13:25:19+03:00
Общество

СКР выясняет причины падения бетонной плиты на 36-летнего тюменца

Мужчина получит травмы несовместимые с жизнью
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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В Тюмени следователи приступили к изучению обстоятельств трагедии, произошедшей на одном из предприятий. При проведении работ бетонная плита придавила сотрудника производственной базы. Мужчина скончался на месте.

Согласно предварительной версии следствия, на 36-летнего бетонщика, производившего работы по гидроизоляции железобетонных панелей, упала бетонная плита, не закрепленная надлежащим образом. Чрезвычайное происшествие произошло 15 октября, около 17 часов 30 минут на территории одной из производственных баз.

- В результате потерпевший получил повреждения не совместимые с жизнью. В настоящий момент следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Также следователи устанавливают лица, ответственные за безопасность сотрудников организации, производивших работы на объекте, изъята вся необходимая документация, допрашивают свидетелей произошедшего.

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