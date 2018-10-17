2018-10-17T12:25:35+03:00
Общество

Наставником тюменцев – участников конкурса «Лидеры России» может стать Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации готова поделиться с молодыми управленцами опытом работы во власти
Марина Васильева
Поделиться:
Фото facebook.com/SovFedInfoФото facebook.com/SovFedInfo
Изменить размер текста:

На платформе «Россия - страна возможностей» продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Стать его участниками могут активные молодые люди в возрасте от 25 лет, имеющие управленческий опыт. Попасть в финал, стать обладателем образовательного гранта в размере 1 млн рублей, могут и тюменцы.

У ребят, прошедших отбор, есть также уникальная возможность поработать с именитыми наставниками. Так, о своем желании поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти, накануне, 16 октября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста, - отметила Матвиенко во время встречи с журналистами, пишет ТАСС.

Спикер подчеркнула, что это будет интересной задачей и она сделает все возможное, чтобы выбравшие ее в качестве наставника участники, стали лучшими. Валентина Матвиенко также добавила, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, позволяющих молодым талантливым людям реализовать свой потенциал.

Напомним, «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его победители имеют возможность получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании. В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора.

На сегодняшний день подано уже свыше 72 тысяч заявок. Количество претендентов растет с каждой минутой. Участие в конкурсе бесплатное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Cъемные зубные протезы или имплантация зубов?
В Тюмени стартует фотоконкурс, посвященный деятельности СОНКО
Против гриппа привились уже свыше 300 тысяч жителей Тюменской области
Сбербанк приглашает тюменцев на лекцию известного частного инвестора
Дорожные службы готовы к непогоде, надвигающейся на Тюмень
Тоболячка взяла в кредит 200 тысяч, чтобы оплатить псевдолечение
На Тюменскую область надвигается сильный ветер с мокрым снегом
Участники «Спасибо от Сбербанка» получат новые возможности обмена бонусов СПАСИБО
СКР выясняет причины падения бетонной плиты на 36-летнего тюменца
Врачи спасли маленького тюменца от острого сепсиса и перитонита
СКР выясняет обстоятельства трагедии на мясокомбинате в Заводоуковске
Тюменцы могут стать участниками музыкального конкурса «Во весь голос»
В Тюменское области пройдет бал-маскарад в духе 19 века
В Заводоуковске авария на мясокомбинате унесла жизнь одного работника
В Тюменской области снизилось число разбоев
Тюменка, прописавшая в своей квартире 20 иностранцев, получила 2 года
В центре Тюмени до вечера погаснет светофор
Погода в Тюмени 17 октября: ожидается пасмурный день
Колесо обозрения в Тюмени будет крутиться всю зиму
В Тюмень возвращается Конструктория
Владимир Шевчик призвал тюменцев оценить товары и услуги местных предприятий
Тюменца лишили свободы за фиктивную регистрацию иностранцев