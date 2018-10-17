Наставником тюменцев – участников конкурса «Лидеры России» может стать Валентина Матвиенко

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-17T12:25:35+03:00

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На платформе «Россия - страна возможностей» продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Стать его участниками могут активные молодые люди в возрасте от 25 лет, имеющие управленческий опыт. Попасть в финал, стать обладателем образовательного гранта в размере 1 млн рублей, могут и тюменцы.

У ребят, прошедших отбор, есть также уникальная возможность поработать с именитыми наставниками. Так, о своем желании поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти, накануне, 16 октября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста, - отметила Матвиенко во время встречи с журналистами, пишет ТАСС.

Спикер подчеркнула, что это будет интересной задачей и она сделает все возможное, чтобы выбравшие ее в качестве наставника участники, стали лучшими. Валентина Матвиенко также добавила, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, позволяющих молодым талантливым людям реализовать свой потенциал.

Напомним, «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его победители имеют возможность получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании. В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора.

На сегодняшний день подано уже свыше 72 тысяч заявок. Количество претендентов растет с каждой минутой. Участие в конкурсе бесплатное.