Врачи спасли маленького тюменца от острого сепсиса и перитонита

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-17T11:02:54+03:00

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Врачи ОКБ №2 в очередной раз показали высокий уровень оказания помощи. Медики спасли от гибели маленького пациента. В больничный стационар шестимесячный мальчик с синдромом полиорганной недостаточности поступил несколько месяцев назад.

Ребенок находился в критическом состоянии. У него «отказывали» сердце, почки, печень и другие органы. Кроме того, у ребенка наблюдались серьезные проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у него молниеносный септический шок и перитонит. Требовалась срочная операция.

- На операционном столе маленькое сердечко не выдержало – остановилось. Анестезиологам-реаниматологам Дмитрию Сергеевичу Заикину и Александру Владимировичу Ахматову удалось запустить его вновь, а бригаде хирургов – устранить инфекционный очаг в кишечнике, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Тяжелый сепсис у юного тюменца развился из-за заражения синегнойной палочкой. Эта бактерия обитает в почве, воде, на растениях, в организме животных и человека. В реанимации ребёнок провел полтора месяца. За это время малыш не раз заставил поволноваться весь коллектив. Оперировать пришлось несколько раз. Но благодаря профессионализму и неусыпной заботе медперсонала мальчика удалось спасти. Недавно он был выписан из стационара.