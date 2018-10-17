СКР выясняет обстоятельства трагедии на мясокомбинате в Заводоуковске

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-17T10:27:16+03:00

По факту гибели одного из сотрудников возбуждено уголовное дело

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СКР начала проверку по факту гибели сотрудника мясокомбината в Заводоуковске. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося допрашивают свидетелей чрезвычайного происшествия.

Напомним, ЧП произошло накануне, 16 октября 2018 года на территории цеха по переработке индейки. Около 18 часов при подаче давления в емкость, объемом 3 кубометра, куда закачиваются перья птиц для дальнейшей переработки, произошел разрыв шва емкости. В результате аварии сотрудник 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Фото пресс-службы СУ СКР по Тюменской области

- Еще один работник был доставлен в ГБУЗ ТО областную больницу №12 в городе Заводоуковске с подозрением на ушиб грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, устанавливается.

По данному факту Заводоуковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

В настоящее время следователи устанавливают лица, ответственные за безопасность сотрудников организации, производивших работы на объекте. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз С предприятия изъята вся необходимая документация.