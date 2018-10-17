Тюменцы могут стать участниками музыкального конкурса «Во весь голос»

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-17T09:46:42+03:00

Он рассчитан на талантливых подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет

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Жители Тюменской области могу стать участниками национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Его организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей России при поддержке благотворительного фонда «Дети помогают детям» и телеканала РУ.ТВ.

Конкурс рассчитан на талантливых подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет, поющих на разных языках народов России. Задача проекта - поддержать одаренных авторов и исполнителей современной эстрадной музыки и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше граждан России.

В полуфинал конкурса пройдет 85 участников. Затем жюри отберут 12 финалистов. Судить выступления участников будет по-настоящему звездное жюри. Это 10 известных музыкантов, продюсеров и деятелей отечественного шоу-бизнеса. Среди них - Лина Арифулина, Олег Газманов, Сати Казанова, Дмитрий Маликов, Брендон Стоун и другие.

Накануне Дня народного единства финалисты приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству.

Претендентам на участие в конкурсе необходимо оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября 2018 года. Финал телевизионного конкурса состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит Россию на Международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.