Тюменцы могут стать участниками музыкального конкурса «Во весь голос»
Жители Тюменской области могу стать участниками национального музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос». Его организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей России при поддержке благотворительного фонда «Дети помогают детям» и телеканала РУ.ТВ.
Конкурс рассчитан на талантливых подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет, поющих на разных языках народов России. Задача проекта - поддержать одаренных авторов и исполнителей современной эстрадной музыки и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше граждан России.
В полуфинал конкурса пройдет 85 участников. Затем жюри отберут 12 финалистов. Судить выступления участников будет по-настоящему звездное жюри. Это 10 известных музыкантов, продюсеров и деятелей отечественного шоу-бизнеса. Среди них - Лина Арифулина, Олег Газманов, Сати Казанова, Дмитрий Маликов, Брендон Стоун и другие.
Накануне Дня народного единства финалисты приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству.
Претендентам на участие в конкурсе необходимо оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября 2018 года. Финал телевизионного конкурса состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит Россию на Международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.