2018-10-17T08:52:22+03:00
Звезды

В Тюменское области пройдет бал-маскарад в духе 19 века

Он состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Ишимской городской централизованной библиотечной системыФото пресс-службы Ишимской городской централизованной библиотечной системы
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Жителей Тюменской области приглашают на бал-маскарад в стиле 19 века. Он пройдет в Ишиме в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», 2 ноября.

Гостей мероприятия ждут к 18 часам. Обязательное условия участие – прийти в костюмах по произведениям Льва Толстого и Ивана Тургенева. Бал-маскарад пройдет в новом здании центральной библиотеки на ул. Максима Горького, 121. Параллельно состоится его официльное открытие.

Весь вечер будут работать литературные, танцевальные и игровые салоны, отмечают организаторы. Помимо этого, все желающие смогут стать участниками мастер-классов по танцевальному искусству.

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