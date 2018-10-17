В Тюменское области пройдет бал-маскарад в духе 19 века

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-17T08:52:22+03:00

Он состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»

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Жителей Тюменской области приглашают на бал-маскарад в стиле 19 века. Он пройдет в Ишиме в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», 2 ноября.

Гостей мероприятия ждут к 18 часам. Обязательное условия участие – прийти в костюмах по произведениям Льва Толстого и Ивана Тургенева. Бал-маскарад пройдет в новом здании центральной библиотеки на ул. Максима Горького, 121. Параллельно состоится его официльное открытие.

Весь вечер будут работать литературные, танцевальные и игровые салоны, отмечают организаторы. Помимо этого, все желающие смогут стать участниками мастер-классов по танцевальному искусству.