В Заводоуковске авария на мясокомбинате унесла жизнь одного работника
Еще один сотрудник госпитализирован
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Накануне, 16 октября, на мясокомбинате в Заводоуковске произошла авария. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.
- Вызов на станцию скорой помощи Заводоуковска поступил в 18.11. На месте бригада зафиксировала смерть одного из пострадавших, предположительно от травм не совместимых с жизнью, - подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
По данным облздрава, еще один человек был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки. После оказания всей необходимой медицинской помощи он был направлен на дальнейшее амбулаторное наблюдение.