2018-10-17T07:37:35+03:00
Происшествия

В Заводоуковске авария на мясокомбинате унесла жизнь одного работника

Еще один сотрудник госпитализирован
Марина Васильева
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Фото vk.com/albumsФото vk.com/albums
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Накануне, 16 октября, на мясокомбинате в Заводоуковске произошла авария. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.

- Вызов на станцию скорой помощи Заводоуковска поступил в 18.11. На месте бригада зафиксировала смерть одного из пострадавших, предположительно от травм не совместимых с жизнью, - подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По данным облздрава, еще один человек был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки. После оказания всей необходимой медицинской помощи он был направлен на дальнейшее амбулаторное наблюдение.

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