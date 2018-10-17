В Тюменской области снизилось число разбоев

СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-17T06:53:11+03:00

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В Тюменской области снижается уровень преступности. За 9 месяцев текущего года показатель уменьшился на 5,5% или 1103 преступления.

Снижение преступности отмечено в 17 территориях области, в том числе в Тюмени – на 6,1%, Тюменском районе – на 14,1%, Ялуторовске и Ялуторовском районе – на 11%, Ишиме и Ишимском районе – 10,7%, Заводоуковском городском округе - на 3,5%.

Что касается видов совершаемых правонарушений, на 12,1% сократилось особо тяжких преступлений, на 5% - число убийств и покушений на них. Довольно серьезно на 19,9% сократилось число повторных управлений транспортными средствами в состоянии опьянения, на 25,9% – разбоев, на 5,4% - грабежей, отметили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что самым распространенным в Тюменской области видом преступления по-прежнему является кража чужого имущества. На этот вид правонарушений приходится 6609 деяний. На втором месте идут наркопреступления - 1979, на третьем - мошенничество - 1826.