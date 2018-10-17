Тюменка, прописавшая в своей квартире 20 иностранцев, получила 2 года
Два года лишения свободы условно получила жительница Тюмени за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Изначально 36-летней местной жительнице суд назначил штраф, но женщина проигнорировала решение фемиды.
Осваивать незаконный вид «заработка» тюменка начала в прошлом году. Уж через некоторое время в ее 2-комнатной квартире оказались прописаны 20 гостей из стран ближнего зарубежья.
Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Тюменской области возбудил исполнительное производство в отношении женщины. Суд назначил гражданке наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Однако женщина не приступила к оплате задолженности. Судебный пристав-исполнитель навестил должницу и вручил требование, разъяснив возможные последствия неисполнения решения суда.
После повторного игнорирования требования судебного пристава, суд заменил штраф другим видом наказания, приговорив «гостеприимную» тюменку к 2 годам лишения свободы условно.