Тюменка, прописавшая в своей квартире 20 иностранцев, получила 2 года

СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-17T06:39:35+03:00

Женщина проигнорировала решение суда о выплате 100 тысяч штрафа

Изменить размер текста: A A

Два года лишения свободы условно получила жительница Тюмени за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Изначально 36-летней местной жительнице суд назначил штраф, но женщина проигнорировала решение фемиды.

Осваивать незаконный вид «заработка» тюменка начала в прошлом году. Уж через некоторое время в ее 2-комнатной квартире оказались прописаны 20 гостей из стран ближнего зарубежья.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Тюменской области возбудил исполнительное производство в отношении женщины. Суд назначил гражданке наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Однако женщина не приступила к оплате задолженности. Судебный пристав-исполнитель навестил должницу и вручил требование, разъяснив возможные последствия неисполнения решения суда.

После повторного игнорирования требования судебного пристава, суд заменил штраф другим видом наказания, приговорив «гостеприимную» тюменку к 2 годам лишения свободы условно.