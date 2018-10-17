2018-10-17T06:15:12+03:00
Общество

В центре Тюмени до вечера погаснет светофор

Отключение связано с плановыми работами
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 17 октября в Тюмени, погаснет светофор на пересечение улиц Герцена и Грибоедова. Он прекратит свою работу с 9.30 и возобновит в 17 часов.

Отключение связано с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс». Специалисты службы призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города.

Кроме того, всем участникам дорожно-транспортного движения рекомендуют внимательнее соблюдать требования дорожных знаков. Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте организации.

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