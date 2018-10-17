2018-10-17T06:01:52+03:00
Общество

Погода в Тюмени 17 октября: ожидается пасмурный день

Максимальная температура воздуха днем +7 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 17 октября, на юге Тюменской области ожидается пасмурный день. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки - мокрый снег, дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололедные явления и порывы ветра до 18 м/с.

В Тюмени в течение дня ожидается ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. Температура -0,-5 градусов. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Вечером также возможны гололедные явления. Ветер юго-западный 8-13 м/с, температура +1,+6 градусов.

В народном календаре 17 октября празднуют Ерофеев день. Считается, что с Ерофея-мученика холода усиливаются, как говорили на Руси: «зима шубу надевает».

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