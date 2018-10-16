Колесо обозрения в Тюмени будет крутиться всю зиму

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-16T16:05:50+03:00

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Аттракционы на Цветном бульваре Тюмени перешли на зимнее расписание. Работоать в холодное время года будут далеко не все карусели. Часть из них законсервируют до весны. Но новое колесо обозрение эждет и горожан, и гостей города. Рассматривать город с высоты в кабинках стало гораздо комфортнее. Механизм колеса рассчитан на морозы до -20 градусов. Колесо будет работать с 11 утра и до 21:30 вечера. Остальные аттракционы будут доступны до 20 часов, передает телеканала "Тюменское время".