2018-10-16T15:44:19+03:00
Общество

В Тюмень возвращается Конструктория

Дети и родители смогут поиграть в 32 конструктора
Марина АНТОНОВА
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В Тюмень возвращается КонструкторияВ Тюмень возвращается Конструктория
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Традиционная осенняя игротека Конструктория откроется в Тюмени 17-18 ноября. В спорткомплекс «Строймаш» привезут 32 конструктора и 100 кв метров детской железной дороги. В этом году к обычному набору конструкторов добавились те, что рекомендованы ведущими педагогами страны как максимально полезные для детского развития.

Для детей и родителей готовят также больше 15 разнообразных мастер-классов.

- Самое эффективное обучение – через игру, - уверены организаторы игротеки. - В образовательном процессе очень важно сохранить любопытство у детей. Конструкторы – лучший тренажер для этого. Однако в детском саду и школе, увы, до сих пор часто применяются заучивание и другие формы принудительного «внедрения» знаний и навыков. Между тем современная педагогика подразумевает, что для развития ребенка нет ничего лучше, чем игра. На практике это реализуется через активное использование конструкторов как отличных иллюстраторов различных жизненных процессов.

На игротеке даже пройдёт отдельная экскурсия для преподавателей, чтобы они смогли изучить новинки игровой педагогики.

- Детали конструкторов могут соединяться по-разному. К примеру, винтовое соединение (Smiva, металлический конструктор) позволяет создавать очень прочные конструкции из многогранных элементов и плоскостей. А в конструкторе «Брусочки» соединение как таковое отсутствует, что дает простор для фантазии и творчества, - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Есть и специализированные наборы, помогающие изучать естественные науки. Так, бионический конструктор Zoob максимально точно объясняет принцип действия суставов в организме; с конструктором «Знаток» можно освоить создание электрических цепей (последовательного и параллельного соединения).

Расписание игротеки можно посмотреть здесь

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