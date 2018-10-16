2018-10-16T15:36:04+03:00
Экономика

Владимир Шевчик призвал тюменцев оценить товары и услуги местных предприятий

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Владимир Шевчик призвал тюменцев оценить товары и услуги местных предприятийВладимир Шевчик призвал тюменцев оценить товары и услуги местных предприятий
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Председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик призвал тюменцев прийти на выставку «Тюменская марка», оценить лучшие предприятия города и принять участие в отборе победителей конкурса.

«Все мы любим Тюмень. Конкурс «Тюменская марка» дает еще сто причин полюбить столицу нашей области, предлагая оценить продукцию ста лучших предприятий города на выставке в спорткомплексе «Центральный» 26 и 27 октября», - отметил он в своем видеообращении.

Владимир Шевчик подчеркнул, что генеральным партнером конкурса в этом году выступает аквапарк «ЛетоЛето», который также с любовью построен для жителей. «ЛетоЛето» – это мир отдыха, солнца, моря, здоровья и отличного настроения. В любое время года в «ЛетоЛето» гостей ожидает праздник эмоций и впечатлений.

Напомним, в этом году на сайте marka72.ru зарегистрировалось рекордное число граждан на участие в этом статусе – 551 человек. Среди них известные тюменцы: депутаты областной и городской дум, бизнесмены, общественники, руководители госучреждений, журналисты и многие другие. При помощи электронного сервиса – генератора чисел были отобраны 240.

В настоящее время для народных экспертов проводятся выезды на предприятия, участвующие в конкурсе "Тюменская марка". Они продлятся до 23 октября. Народное интернет-голосование на сайте marka72.ru проходит c 28 сентября по 27 октября. Масштабная выставка "Тюменская марка" состоится 26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный".

Организаторами конкурса выступают администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Генеральный партнер – аквапарк "ЛетоЛето".

Председатель совета директоров Сибинтел холдинга Владимир Шевчик приглашает на Тюменскую марку.Генеральным партнером конкурса выступает аквапарк ЛетоЛето https://летолето.рф/ ЛетоЛето это мир отдыха, солнца, моря, здоровья и отличного настроения. В любое время года в ЛетоЛето гостей ожидает праздник эмоций и впечатлений. https://летолето.рф/

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