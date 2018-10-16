Тюменца лишили свободы за фиктивную регистрацию иностранцев

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-16T15:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменца на 1 год и 7 месяцев отправили в колонию за повторную фиктивную регистрацию мигрантов. Мужчину уже второй раз судили за данное преступление.

Первый раз в октябре 2015 года суд наказал его штрафом в 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 8 мигрантов в квартире, где он проживал с матерью, сестрой и ее детьми. Но осужденный штраф так и не оплатил и должных выводов не сделал, сообщили в областной прокуратуре.

С 6 июня по 10 августа 2018 года мужчина в той же квартире поставил на учет уже 122 мигранта из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. При этом он фактически не намеревался предоставлять гостям жилье. Поэтому сейчас тюменцу дали реальный срок на основании ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания).