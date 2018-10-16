2018-10-16T14:30:48+03:00
Общество

В Тюмени открыли новую детскую поликлинику

Она будет обслуживать жителей Тарман
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тарманах на улице Маршака 5/1 в Тюмени открылась новая поликлиника для детей. В торжествах по этому поводу приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, медики и жители района.

Поликлиника будет обслуживать две тысячи несовершеннолетних пациентов. Здесь есть прививочный и процедурный кабинеты, два кабинета для участковых педиатров, кабинеты для забора анализов. Имеется отдельный вход – «фильтр» для больных с симптомами ОРВИ и гриппа. Медицинские карты здесь сразу будут электронные.

В поликлинике есть также игровая комната с игрушками, а стены разрисованы сюжетами из детских сказок.

Для людей с ограниченными возможностями имеется пандус, кнопка вызова персонала, пол в холлах отделения выложен тактильной плиткой.

- Детская поликлиника была необходима. Здесь очень уютно и красиво, - отметила мама троих детей Кристина Жукова.

Руслан Кухарук отметил, что в условиях растущего города первостепенной задачей власти является обеспечение доступности качественной медпомощи.

- Работа по капремонту поликлиник будет продолжена, планируется также строительство новых, например, в Ямальском-2, – добавил глава города и пожелал всем крепкого здоровья.

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