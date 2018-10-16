2018-10-16T14:00:13+03:00
Происшествия

Лежал рядом с лодкой: на озере Андреевском найдено тело мертвого тюменца

Следователи выясняют, что с ним могло случиться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Мертвого мужчину рядом с лодкой нашли днем накануне, 15 октября, на берегу озера Андреевское в Тюменском районе. Тело было обнаружено в 13.30 местными жителями. Признаков насильственной смерти на теле не найдено. Скорее всего, мужчина утонул и его выбросило на берег.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уже установлена личность погибшего. Это житель Тюмени, 1974 года рождения. По предварительным данным, в воскресенье, 14 октября, уехал на рыбалку и не вернулся.

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