2018-10-16T13:50:05+03:00
Общество

В поезде не заразимся: тюменских железнодорожников прививают от гриппа

Вакцину получат более 6 тысяч работников вокзалов, поездов и ж/д путей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменским железнодорожникам ставят прививки от гриппа. Планируется вакцинировать более 6 тысяч человек. В первую очередь прививки делают кассирам, работникам вокзалов и поездных бригад. Также в приоритете те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Уберечь железнодорожников от вируса в эпидемический сезон крайне важно. Высокая заболеваемость может сказаться на безопасности перевозок и качестве обслуживания пассажиров. Так, в сезон 2017-2018 годов уровень заболеваемости гриппом среди работников ОАО «РЖД», сделавших прививку, оказался в 4,5 раза ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Тогда прививки получили более 70% сотрудников, и как результат – число случаев гриппа минимально. Поэтому в этом году вакцину получат больше работников, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения СвЖД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновника в Тюменском районе лишили должности
В Ишиме появился свой сурдолог
В Тобольске стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе красоты
В Тюмени задержали жительницу Ялуторовска с партией наркотиков
В Тюменской области совершено уже десять преступлений против полицейских
В Тюменской области разыскивают 49-летнего Дениса Алемасова
Тюменцам предлагают необычно отметить День анестезиолога
Тест-драйв РКО от КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
Тюменец выплатил банку более 7 млн. рублей, чтобы не лишиться бизнеса
Бесформенное месиво: на улице Ямской в Тюмени насмерть сбит пешеход
Погода 15 октября в Тюмени: снег с дождем только утром
Тюменский автореставратор отремонтировал автомобиль 1937-го года
Во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе примут участие юноши 14-15 лет
В «Ночь искусств» тоболяки примут участие в историческом экшне
Тюменцам рассказали, как спасти себя от гриппа
В Тюмени запустят «Школу парламентаризма»
В тюменских школах пройдут необычные перемены
Стало известно, какие новые проекты социальной инфраструктуры появятся в Тюменском районе
В Тюмени пройдёт Второй открытый конгресс наставников России
В Ялуторовске и Тобольске презентуют сборник, который поможет выстроить работу с подростками
В Тюмени пройдёт осенний интеграционный кубок КВН
В Тобольске через два года заработает завод по производству полимерных изделий
Методист Тобольского музея-заповедника занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»
Погода в Тюмени 14 октября: на Покров выпал снег