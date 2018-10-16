В поезде не заразимся: тюменских железнодорожников прививают от гриппа

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-16T13:50:05+03:00

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Тюменским железнодорожникам ставят прививки от гриппа. Планируется вакцинировать более 6 тысяч человек. В первую очередь прививки делают кассирам, работникам вокзалов и поездных бригад. Также в приоритете те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Уберечь железнодорожников от вируса в эпидемический сезон крайне важно. Высокая заболеваемость может сказаться на безопасности перевозок и качестве обслуживания пассажиров. Так, в сезон 2017-2018 годов уровень заболеваемости гриппом среди работников ОАО «РЖД», сделавших прививку, оказался в 4,5 раза ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Тогда прививки получили более 70% сотрудников, и как результат – число случаев гриппа минимально. Поэтому в этом году вакцину получат больше работников, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения СвЖД.