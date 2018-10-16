СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-16T13:29:24+03:00

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Тюмень возглавила список городов, где лучше всего строить карьеру. Она стала лидером среди городов с населением от 500 тысяч человек. На втором месте Краснодар, на третьем - Иркутск. Среди миллионников ТОП-3 составили Москва, Питер и Екатеринбург.

Исследование проводил портал по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали полторы тысячи жителей Москвы и Питера, по 900 респондентов, живущих в городах с населением от 500 тысяч человек.

Перспективы личной карьеры в своем городе видят 74% москвичей, 72% жителей Петербурга, а в Екатеринбурге таких 59%. В Тюмени лучшим городом для своей карьеры назвали 66% опрошенных, в Краснодаре — 57%, в Иркутске - 45%.

Антилидером рейтинга стал Омск: здесь карьерных пессимистов в 4 раза больше, чем оптимистов: 65 и 16% соответственно.