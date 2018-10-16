2018-10-16T12:49:51+03:00
Спорт

Тюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядку

Состязания пройдут 17 октября в одном из ТЦ Тюмени
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Тюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядкуТюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядку
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«Кибер зарядка» состоится завтра, 17 октября в тюменском ТЦ «Кристалл». Акция приурочена к финалу Кубка России по киберспорту в Тюмени.

Старт веселым стартам на силу, ловкость и координацию будет дан в 13 часов на втором этаже. Состязания будут похожи на сдачу норм ГТО. Участниками станут киберспортсмены в возрасте от 18 до 30 лет.

Спортсменам предстоит состязаться, используя вместо снарядов мониторы, системные блоки, компьютерные мыши, клавиатуры и удлинители.Победители 1, 2 и 3 мест получат подарки и значки.

Напоминаем, что финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15-16 декабря. Призовой фонд составляет 3,5 миллиона рублей. Бороться за главный кибертрофей страны в этом году приедут как именитые спортсмены, так и восходящие звезды.

Отметим, что финал Кубка России впервые пройдет за пределами Москвы.

В Тюмени уже проходили крупные соревнования по киберспорту. Весной этого года в областной столице состоялся Tyumen Cyber Fest 2018. За 2 дня фестиваль посетили более 6 500 зрителей в возрасте до 65 лет, более 1 миллиона человек посмотрели онлайн-трансляции турниров в социальных сетях.

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