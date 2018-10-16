СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-16T12:34:10+03:00

Каждый второй тюменец билеты на поезда покупает в интернете Фото: Ольга Крыльцова

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Практически каждый второй тюменец билеты на поезда дальнего следования покупают в интернете. Рост наблюдается в целом по всей СвЖД.

С начала года Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» РЖД продано 8,6 млн электронных билетов. Это 45% от общего количества проездных документов. Услугой электронной регистрации с начала года воспользовались более 3 млн человек.

В целом по сети железных дорог доля электронных билетов составила 51% или 49 млн билетов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Рост электронных продаж связан с развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Появилась возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа, домашних питомцев. Действует также мобильное приложение «РЖД Пассажирам».