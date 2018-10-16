2018-10-16T11:56:11+03:00
Происшествия

Пожилая тюменка перевела мошенникам более миллиона рублей

Аферисты обрабатывали ее целый месяц
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более миллиона рублей лишилась пенсионерка из Тюмени. Она стала жертвой мошенников и перевела аферистам все свои накопления.

Как оказалось, женщина целый месяц переводила частями деньги обмащикам. Мужчины звонили ей на домашний телефон, представляясь сотрудниками одной из фармакологических фирм. Они пообещали денежную компенсацию за ранее заказанные лекарства, но для перечисления денег требовалась предоплата за услуги.

Тюменка поверила мужчинам и, не советуясь с родными, выполняла все инструкции аферистов, пока не закончились деньги.

Потеряв все, тюменка обратилась за помощью в полициию. Теперь установлением личностей мошенников занимается сотрудники городского отдела № 5.

Стражи порядка напоминают, что чаще всего на обман попадаются доверчивые престарелые люди и подростки. Поэтому гражданам стоит чаще проверять пожилых родственников и интересоваться об их планах и времяпрепровождении.

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