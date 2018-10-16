На Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-16T11:38:53+03:00

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Погибла на дороге. В Тюмени на Салаирском тракте 15 октября насмерть сбита пожилая женщина. Она шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель "Тойоты Королы". Удар был настолько сильным, что пенсионерка скончалась на месте.

Трагедия произошла в темное время соток, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы призывают граждан носить светоотражаюзие элементы на верхней одежде. В темное время суток водители не всегда успевают заметить человека на проезжей части.

Напомним, что в ночь на 15 октября на пешеходном переходе был насмерть сбит молодой человек.