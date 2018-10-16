2018-10-16T11:38:53+03:00
Происшествия

На Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионерка

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионеркаНа Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионерка
Изменить размер текста:

Погибла на дороге. В Тюмени на Салаирском тракте 15 октября насмерть сбита пожилая женщина. Она шла по пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель "Тойоты Королы". Удар был настолько сильным, что пенсионерка скончалась на месте.

Трагедия произошла в темное время соток, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы призывают граждан носить светоотражаюзие элементы на верхней одежде. В темное время суток водители не всегда успевают заметить человека на проезжей части.

Напомним, что в ночь на 15 октября на пешеходном переходе был насмерть сбит молодой человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открыли новую детскую поликлинику
Лежал рядом с лодкой: на озере Андреевском найдено тело мертвого тюменца
В поезде не заразимся: тюменских железнодорожников прививают от гриппа
Тюмень возглавила список городов, где лучше всего строить карьеру
Тюменцы стали меньше страдать ожирением, анемией и йододефицитом
Тюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядку
Каждый второй тюменец билеты на поезда покупает в интернете
Пожилая тюменка перевела мошенникам более миллиона рублей
Сбербанк и Росреестр реализовали межрегиональное снятие залога с объектов недвижимости в электронном виде
Индекс промышленного производства в Тюменской области за 9 месяцев составил 109,7%
В Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильон
Школы Тюменской области присоединятся к Единому уроку безопасности в Интернете
Более 1100 жителей Тюменской области покинули аварийное жилье
Приставы Тобольска арестовали счета компании за долги декретнице
Тюменские дзюдоисты привезли с Чемпионата России три медали
Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах
Для подростков соцучреждения "Борки" стартовал проект про профориентации
Жителей Тюменской области призывают прикрепить на одежду светоотражающие элементы
Зарабатывали на автоподставах: в Тюмени осуждена семерка мошенников из Калиниградской области
Бизнес-завтрак БКС Премьер «Гарантированная доходность с ИИС 20% годовых – Миф или Реальность?»
Погода 16 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
Тюменки смогут пройти бесплатную диагностику молочных желез
Охотник за металлом сдал в лом пекарное оборудование
В Тюмени сняли неоднозначную художественную короткометражку
Безработная тюменка окрутила и обокрала инвалида первой группы
В Заречном парке Тюмени предлагают построить дамбу и каскад фонтанов