СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-16T11:29:44+03:00

Сбербанк и Росреестр реализовали межрегиональное снятие залога с объектов недвижимости в электронном виде

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Сбербанк и Росреестр реализовали для строительных компаний возможность снятия залога в электронном виде по объектам недвижимости, находящимся в другом городе или регионе. Первым из застройщиков погашение регистрационной записи по новостройке, расположенной в Новосибирске, опробовала компания «Брусника».

«Наш ключевой партнер – компания «Брусника» всегда позитивно воспринимает, поддерживает и тестирует инновационные финансовые инструменты в строительной отрасли. Теперь Сбербанк может самостоятельно сдавать документы на снятие банковского обременения по строительным объектам через портал государственных услуг Росреестра в любое время без ограничений по объемам», ¬– отметил заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Александр Исаев.

«Ранее процесс снятия банком залога по строительным объектам, находящимся в другом городе, был сложным и длительным. Сейчас, благодаря успешной совместной работе Сбербанка и Росреестра, срок оформления документов сократился до одного рабочего дня», – прокомментировала Елизавета Смурова, главный финансовый менеджер компании «Брусника» в Тюмени.

«Пилотный проект, запущенный в Новосибирске региональным отделением Сбербанка и Управлением Росреестра по Новосибирской области, позволяет сократить срок оформления документов по объектам недвижимости в Новосибирской области до одного рабочего дня», – подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.