Индекс промышленного производства в Тюменской области за 9 месяцев составил 109,7%

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-16T11:21:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменская область сохраняет лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства составил 109,7%. В регионе уже запущены в эксплуатацию 11 новых производств, к запуску готовятся еще 12, сообщили в пресс-службе главы региона.

Среди работающих - сыроварня «Сырная душа», цех мясных и колбасных изделий в Тобольске, мусоросортировочный завод «ТЭО», третья очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода и другие. До конца

До конца года должны начать работу еще 12 проектов, среди них предприятия индустриального парка «Боровский», животноводческий комплекс в Ялуторовском районе «Петелино».

Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 43,8%, оборот малого и среднего предпринимательства в 2017 году вырос на 13,4%, экспорт в 2017 году увеличился почти на 43%. Возросло и число предприятий-экспортеров. Если в 2016 году их было 138, то в 2017 уже 161.

- Работа с инвесторами – командная работа и главная задача региональной и муниципальной власти. Каждый на своем участке деятельности должен быть максимально клиентоориентированным, относиться к предпринимателю не как к носителю денежных знаков, а как к партнеру, человеку, который помогает решать задачи социально-экономического развития региона, – считает губернатор Александр Моор.