2018-10-16T11:07:27+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильон

Мужчина вымещал злость за то, что его не пустили в бар
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильонВ Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильонФото: Ольга Крыльцова
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Буйного вандала по горячим следам задержали в Тюмени. Мужчина около 6 часов утра громил остановочный комплекс по улице Республики. В полицию об этом сообщили случайные очевидцы.

На место тут же выехал наряд патрульно-постовой службы. Выяснилось, что 28-летний мужчина шел из одного развлекательного заведения в бар и его не пустили. Разозлившийся горожанин решил "выпустить пар" на остановочный павильон и стал наносить по нему удары ногами и руками. Молодого человека задержали, он был в сильном алкогольном опьянении, что подтвердила экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до ареста на три месяца.

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