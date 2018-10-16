Школы Тюменской области присоединятся к Единому уроку безопасности в Интернете

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-16T10:55:05+03:00

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Единый урок безопасности в Интернете пройдет в школах Тюменской области 30 октября. Регион присоединиться к Всероссийской акции.

Он состоится уже в пятый раз. Школьникам, родителям и учителям будут рассказывать о кибербезопасности и цифровой грамотности, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать информацию и многое другое.

Предусмотрены также тематические уроки, круглые столы, викторины, родительские собрания, лекции экспертов, сетевые мероприятия проекта «Сетевичок» и другие мероприятия на федеральном, региональном и районном уровне.

- Дети с каждым годом ведут все более самостоятельную жизнь в синтернете: они играют в игры, общаются в социальных сетях, смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасность различных рисков. Мероприятия Единого урока предназначены, чтобы снизить эти риски и предложить альтернативу пользования интернетом, - отметила одна из инициаторов акции сенатор Людмила Бокова.