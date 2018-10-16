Более 1100 жителей Тюменской области покинули аварийное жилье

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-16T09:34:21+03:00

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В Тюменской области 1137 граждан в 2018 году покинули ветхое жилье и переселились в новые квартиры. В регионе расселено 484 домов, которые признаны аварийными и будут снесены. В планах за год расселить 2 450 граждан из 959 домов.

Расселение проводится за счет бюджетных средств, сообщили в областном Главном управлении строительства. В Тюмени покинуть дома помогают также строительные компании в рамках договоров о развитии застроенных территорий.

В планах 2019 года за счет областного бюджета приобрести и предоставить возмещение за снос жилья собственникам 500 домов и квартир, и расселить людей с 18 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья.