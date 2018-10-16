Приставы Тобольска арестовали счета компании за долги декретнице

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-16T09:03:29+03:00

Женщина не получала деньги в течение всего отпуска по уходу за ребенком

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В Тобольске приставы помогли женщине в декретном отпуске получить пособие по уходу за ребенком. Предприятие задолжало своей работнице 83 тысячи рублей. Тоболячка работала в компании бухгалтером, а после родов осталась без выплат на весь период декретного.

Женщина обратилась по месту работы, но руководство проигнорировало ее обращение и женщине пришлось обратиться в суд. В ходе принудительного взыскания задолженности пристав ограничил регистрационные действия на служебный транспорт и наложил аресты на счета компании. Руководитель также был предупрежден об уголовной отвественнсти за неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).

Эти меры помогли взыскать задолженность в полном объеме, выплаты перечислены молодой матери и исполнительное производство в итоге исполнено, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.