2018-10-16T08:44:54+03:00
Спорт

Тюменские дзюдоисты привезли с Чемпионата России три медали

Спортсмены смогли также выиграть медаль в командном зачете
Маргарита КАЛИНКИНА
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Спортсменки центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» выиграли три медали чемпионата России в Грозном. Соревнования проходили с 10 по 13 октября и его участниками стали 519 спортсменов со всей страны.

В первый день соревнований в личном зачете серебряную медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Мария Зольникова (тренеры Татьяна Беляева и Алексей Кочетов). Во второй день состязаний ее успех поддержала Дарья Давыдова (тренеры Данил Волович и Григорий Давыдов), выступившая в весе до 63 кг. Наша спортсменка выиграла четыре схватки из пяти, как итог бронзовая медаль. Еще одна бронзовая награда, завоеванная в третий день чемпионата, на счету Айгуль Куценко (тренер Андрей Вуколов), которая с тремя победами из четырех сумела пробиться на пьедестал в категории до 52 кг.

Заключительным видом соревнований была командная борьба «стенка на стенку». Восемь сборных федеральных округов оспаривали звание лучшей. Команда УрФО заняла третье место, одолев представителей Дальневосточного ФО со счетом 8:0, далее уступив спортсменам из Москвы (3:7), в итоге ставших победителями, и в борьбе за бронзу, выиграв у сборной Северо-Кавказского ФО (8:4).

В составе команды УФО бронзовыми призерами стали: Айгуль Куценко и Яна Большедворова (до 52 кг), Андраник Курдян и Иван Черных (до 66 кг), Валентина Белоус (до 57 кг), Имранбек Габасов и Гамзат Зургараев (до 73 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Мария Зольникова (до 70 кг), Иван Мариненков (до 90 кг), Надежда Ценалис (св. 78 кг), Муса Туменов и Никита Дибрин (св. 100 кг).

По сумме личных результатов сборная УрФО заняла второе место и у мужчин, и у женщин, а также среди округов в целом. Спортсменки Тюменской области расположились на четвертой позиции в итоговом протоколе среди субъектов РФ.

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