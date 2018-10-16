Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-16T08:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на услугах в сфере “красота и здоровье”. Своих клиентов они находят через интернет. Например, бьюти-услуги на портале бесплатных объявлений "Юла" сейчас составляют 27% от всех предложений.

На втором месте - приготовление еды на заказ, таких 22%. За ними — услуги ремонта и строительства - их 21%.

Аналогичная статистика наблюдается и в целом по России. Тройка самых популярных поисковых запросов на Юле касалась сферы красоты и здоровья - наращивание ресниц, маникюр и массаж. В рейтинг самых запрашиваемых услуг также вошли грузоперевозки, ремонт квартир и торты на заказ.

В большинстве городов ТОП-5 сфер услуг соответствует общероссийскому. Однако есть и отличия. Например, в Тюмени, также как и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Сочи, автоуслуги оказались популярнее перевозок.