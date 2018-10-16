Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах
Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на услугах в сфере “красота и здоровье”. Своих клиентов они находят через интернет. Например, бьюти-услуги на портале бесплатных объявлений "Юла" сейчас составляют 27% от всех предложений.
На втором месте - приготовление еды на заказ, таких 22%. За ними — услуги ремонта и строительства - их 21%.
Аналогичная статистика наблюдается и в целом по России. Тройка самых популярных поисковых запросов на Юле касалась сферы красоты и здоровья - наращивание ресниц, маникюр и массаж. В рейтинг самых запрашиваемых услуг также вошли грузоперевозки, ремонт квартир и торты на заказ.
В большинстве городов ТОП-5 сфер услуг соответствует общероссийскому. Однако есть и отличия. Например, в Тюмени, также как и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Сочи, автоуслуги оказались популярнее перевозок.