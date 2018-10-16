2018-10-16T08:27:32+03:00
Общество

Для подростков соцучреждения "Борки" стартовал проект про профориентации

В течение 1,5 месяцев девять девушке пройдут серию мастер-классов по индустрии красоты
Марина Васильева
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Фото организаторов проектаФото организаторов проекта
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В Центре социальной реабилитации семей и детей "Борки" в рамках федерального проекта "Крепкая семья" стартовал проект по профориентации подростков.

- Я считаю, что детям, оставшимся без попечения родителей важны навыки социализации, а также освоение профессии. Поэтому мы запустили данную программу по профориентации, надеемся, что подобные программы мы сможем организовывать в будущем и с другими специалистами, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

В течение 1,5 месяцев, начиная с 14 октября, 9 девушек от 12 до 15 лет пройдут цикл мастер-классов по индустрии красоты – визаж и парикмахерское искусство.

Первым был мастер-класс по уходу за волосами. Мастер-модельер Международного класса, призер Чемпионатов по парикмахерскому искусству Мария Харитонова рассказала участникам об основах ухода за волосами.

28 октября состоится ее второй мастер-класс - уже практический - девушки будут учиться плетению кос и созданию локонов. Еще 4 мастер-класса будут проводиться параллельно, на них участницы постигнут азы визажа.

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